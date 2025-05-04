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Esnaf, Çocuğu Köpeklerden Kurtardı

ÇOCUK KÖPEKLERDEN KAÇARKEN ESNAF TARAFINDAN KURTARILDI

Adana’nın Ceyhan ilçesindeki Ulus Mahallesi’nde, 1 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında gerçekleşen bir olayda, iki sokak köpeği bir çocuğun peşinden koşmaya başladı. Çocuk, köpeklerin üzerine doğru koşması üzerine hemen yolun karşısına geçerek kaçmaya çalıştı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Korku içinde kaçan çocuğu gören çevredeki esnaf, tahta sopalarla hemen yardıma koştu. Çocuğun üzerine doğru yaklaşan köpekler, esnafın müdahalesiyle hızla uzaklaştırıldı. Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ceyhun ÖZER – Kamera: Ceyhan, (Adana)

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