Esnaf Derneği: Boykot Etkili Olmadı

BOYKOTUN BEKLENEN ETKİSİ OLMADI

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, son günlerde açıklanan boykot çağrılarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelikus, “Boykot beklenen etkiyi oluşturmadı ve toplumda geniş bir destek bulmadı” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamasıyla boykotun yeterli yankı uyandırmadığını vurguladı.

ALISVERİŞ CANLIYMIŞ

Çelikus, “Bayram sonrasında genellikle alışveriş durgun seyreder; buna rağmen 2 Nisan tarihli alışveriş oldukça canlıydı” diye belirtti. Bu tür boykot girişimlerinin toplumda bir birliktelik ve mutabakat sağlanmadan başarılı olamayacağını söyledi. Ayrıca, boykotun esnafın halihazırda zor durumda olan ticaretini daha da zor bir duruma sokabileceğine dikkat çekti.

SİYASET VE TİCARET AYRI OLMALI

Çelikus, siyasetin ticareti etkilememesi gerektiğini, bu iki alanın kendi mecrasında ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Sosyal barışın temeli olan esnaf ve sanatkarın zarar gördüğü hiçbir politikanın başarıya ulaşamayacağının altını çizen Çelikus, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.