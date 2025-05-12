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Esnaf, Eskişehirspor İçin Bayrak Yaptırdı

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ VE ESNAFIN BAYRAK PROJESİ

Eskişehirspor’un şampiyonluğu, büyük bir coşkuyla karşılandı. Takım, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta kazandığı başarı ile 3. Lig’e yükseldi. Bu başarı, kenti kutlama atmosferine sokarken, esnaf da takıma destek vermek amacıyla dev bir bayrak yaptırma kararı aldı.

DEV BAYRAK HAZIRLIĞI

Atatürk Bulvarı üzerindeki esnaf, şampiyonluğu kutlamak için bir araya geldi ve dev Eskişehirspor bayrağını yaptırdı. Siyah-kırmızılı ekibin başarısı ile sevinç yaşayan Nafi Demirel, Ahmet Avcı, Hüseyin Hoca ve İsmet Sarıkaya, yaptıkları bayrağı cadde üzerindeki uygun bir yere asmayı planladıklarını ifade etti.

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