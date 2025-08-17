Esnaf, Kedileri Çatıdan Besliyor

ESNAFIN İLGİSİ VE KEDİLER

Eskişehir’de bir esnaf, dükkanını açtığı günden beri çatısındaki sokak kedilerine düzenli olarak bakıyor. Her gün merdiven kurarak çatıya tırmanan esnaf, bu kedilerin karnını doyuruyor. İstiklal Mahallesi Banka Sokak’taki bu esnaf, çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR

Esnafın kedilere gösterdiği bu ilgi, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Kedilere olan bu bakış açısı, hem hayvanlara sahip çıkmanın önemini hatırlatıyor hem de toplumsal duyguları güçlendiriyor. Esnafa destek verenler, onun bu anlamlı davranışını sıkça dile getiriyor.