Esnaf, Kedileri Çatıdan Besliyor

ESNAFIN İLGİSİ VE KEDİLER

Eskişehir’de bir esnaf, dükkanını açtığı günden beri çatısındaki sokak kedilerine düzenli olarak bakıyor. Her gün merdiven kurarak çatıya tırmanan esnaf, bu kedilerin karnını doyuruyor. İstiklal Mahallesi Banka Sokak’taki bu esnaf, çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

VATANDAŞLARDAN TAKDİR

Esnafın kedilere gösterdiği bu ilgi, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor. Kedilere olan bu bakış açısı, hem hayvanlara sahip çıkmanın önemini hatırlatıyor hem de toplumsal duyguları güçlendiriyor. Esnafa destek verenler, onun bu anlamlı davranışını sıkça dile getiriyor.

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

