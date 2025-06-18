Esnaf Kirazı Kilo İle Satıyor

Pazarcı Esnafının Yanıltıcı Paylaşıma Tepkisi

Eskişehir’de pazarcılık yapan İlker Çiçek, tezgahındaki “Kirazın tanesi 10 TL” yazılı etiketi, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cenk Sungur’un çarpıtarak sosyal medya hesabında paylaşmasından üzüntü duyduğunu ifade etti. Çiçek, “Kirazla, erikle, salatayla siyaset yapıldığını ben ilk defa Türkiye’de, Eskişehir’de gördüm” dedi.

CHP’li Üye Tarafından Yapılan Paylaşım

Tezgahında “Kirazın tanesi 10 TL” yazılı etiketi bulunan İlker Çiçek’in fotoğrafını çeken Cenk Sungur, sosyal medya paylaşımında “Kiraz taneyle satılıyor: 10 TL! AKP’nin Türkiye’sinde meyve artık altın değerinde. Yakında ‘çeyrek muz’, ‘yarım zeytin’ dönemine de geçeriz. Bu halk bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Çiçek, bu paylaşımın, gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.

Etiketin Amaçları

Esnaf İlker Çiçek, söz konusu etiketin, tezgahta tadım yapan vatandaşların sayısını azaltmak amacıyla konduğunu söyledi. Kirazı kiloyla sattıklarını vurgulayan Çiçek, “Buraya gelenler, alacak olan ya da almayacak olan herkes, karnını doyurmaya geliyor. Alışveriş yapmadan gidiyorlar, bu bizim kârımızı etkiliyor. Kirazın kilosu şu anda 600 lira. Bu nedenle tanesi 10 TL olarak belirten bir etiket koyduk. Taneyle kiraz satmıyoruz, kiloyla satıyoruz.” diye konuştu.

Sosyal Medya Yorumlarına Tepki

Cenk Sungur ile yaşadıkları diyalog hakkında da bilgi veren Çiçek, “Dün sadece o tane etiketini çekti, diğer etiketin tamamını çekmedi. Kilosu da orada yazıyordu. Biz kendisine salatalık ve domates fiyatları hakkında da bilgi verdik. Sosyal medyadaki yorumlara üzüldüğünü de belirten Çiçek, “Millet bilinçli, neyin ne olduğunu biliyor. Olayı çarpıttılar, yalnızca bir önlem aldık.” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.