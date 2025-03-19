Esnaf Kredisi Limit Artışı Detayları Açıklandı

YENİ DESTEKLER HAYATA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ayın başlarında esnaf ve sanatkara yönelik yeni desteklerin uygulamaya girdiğini açıkladı. Bu çerçevede Hazine tarafından verilen yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitinin 750 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldığını bildirdi. Ayrıca, iş yeri ve ticari araç edinme esnaf kredi limitinin de 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltildiğini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle Halkbank’ın sağladığı finansman maliyetinin ise yüzde 29’dan yüzde 25’e düştüğünü ifade etti.

DESTEKLER FİNANSA ERİŞİMİ ARTIRDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın esnaf ve sanatkara yönelik sunduğu yeni desteklerin finansmana erişimi artırdığını belirtti. Bolat, “Yalnızca son düzenlemeler neticesinde, işletme kredisi limitinde önceki tutara göre yüzde 33,3, yatırım kredileri limitinde ise yüzde 66,6 artış sağlandı.” dedi. Destekler hakkında daha fazla değerlendirme yapan Bakan Bolat, bu değişimlerin esnaf ve sanatkarların finansmana daha kolay ulaşmasını sağladığını aktardı.

FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ

Bolat, Haziran 2023’te göreve geldiğinde faiz indirimli kredilerin üst limitinin 500 bin lira olduğunu hatırlatarak, mevcut piyasa koşullarını değerlendirerek limitin önce 650 bin lira, ardından 750 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Esnaf ve sanatkarların toplam kredi geri ödeme süresinin 36 aydan 48 aya çıkarılması için de çalışmalar yapıldığını vurguladı. Ayrıca Nace bazında limit kısıtlamasına yönelik Halkbank ile birlikte çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

250 BİN ESNAF KREDİDEN YARARLANACAK

Bolat, faiz indirimli krediler kapsamında esnaf ve sanatkara 2002’den bu zamana kadar toplam 581,3 milyar liralık finansman sağlandığını hatırlatarak, “Geçen yıl 232 bin esnaf ve sanatkarımız faiz indirimli kredi kullanmış olup, bu yıl 250 bin esnafımızın bu kredilerden yararlanması öngörülmektedir.” ifadesini kullandı. Yeni kredi limitlerinin tüm Hazine faiz destekli esnaf kredileri için geçerli olduğunu belirten Bolat, tüm esnaf ve sanatkarların bu limitlerden bankacılık mevzuatı çerçevesinde yararlanabileceğini aktardı.

TİCARİ ARACA 4,8 MİLYAR LİRA

Bolat, ticari araç edinme kredisinin sıfır araçların yanı sıra 0-5 yaşındaki araçları da kapsadığını söyledi. Bu çerçevede sektörle uğraşan esnaf ve sanatkarlar, otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs gibi ticari taşıt alımları için 48 aya kadar vadeli, 2,5 milyon liraya kadar limitli ve yüzde 50 faiz indirimli şekilde kredi alabilecek. Bu krediden, uygulamaya girdiği 2017 yılından 28 Şubat 2025’e kadar 7 bin 710 esnaf faydalandı ve sağlanan finansman tutarı 4 milyar 857 milyon liraya ulaştı.

İŞ YERİ EDİNMEYE 3,3 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Bolat, iş yeri edinme kredisinin ticari faaliyetlerin yürütüleceği iş yerinin alımına yönelik kullanıldığını ve esnafın bu krediden 60 ay vade ve yüzde 50 faiz indirimiyle 2,5 milyon liraya kadar yararlanabileceğini aktardı. Uygulama başladığından bu yana, iş yeri edinme kredisinden 5 bin 995 esnaf faydalandı ve bu kapsamda sağlanan finansman tutarı 3 milyar 345 milyon liraya ulaştı.