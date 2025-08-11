Haberler

Esnaf, Orman Yangınlarına Fidan Bağışladı

FİDAN BAĞIŞIYLA YENİDEN YEŞERMEK

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen orman yangınları sonucunda zarar gören alanların yeniden yeşermesine katkıda bulunmak isteyen esnaf, birçok fidan bağışında bulunuyor. Bu bağışlar, Orman Genel Müdürlüğüne yapılmakta ve esnaf, sosyal medya üzerinden de fidan bağışı çağrılarında bulunuyor.

FARKINDALIK YARATMAK AMAÇLI

Motosiklet bayi sahibi olan Çağatay Eruysal ve Kerem Çetin, orman yangınlarının kendilerini derinden etkilediğini belirtiyor ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ediyor. Esnaf Gökhan Özkızılcık, kampanyaya 200 fidanla destek verdiklerini aktarıyor. Spor okulu işletmecisi Sadullah Eraslan ise “Yangın felaketlerinden sonra elimizi taşın altına koymak istedik.” diyerek, destek olma gerekliliğini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Talas’ta 14 Katlı Binada Yangın

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 30 kişi tahliye edildi, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda çocukların da bulunduğu belirtiliyor.
Haberler

Mudurnu’da Yangın Kontrol Altında

Mudurnu'da Göncek köyü çevresinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.