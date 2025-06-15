Esnaf, Özel Günlerde Hareketlilik Azaldı

ESNAFIN ÖZEL GÜNLERDE YAŞADIĞI HAREKETLİLİK DÜŞÜYOR

Eskişehir’de esnaf, geçmiş yıllara bakıldığında özel günlerdeki hareketliliğin önemli ölçüde azaldığını belirtiyor. Esnaf Sarayı’ndaki satıcılar, önceki yıllardaki yoğunluğun bu sene yaşanmadığını dile getiriyor. Dükkan sahibi Nuri Vatansever, bu konuda “Eskiye kıyasla çok büyük bir düşüş var. Özel günler için olan etkinlikler artık azalıyor ve içeriğini yitiriyor. Bundan 10-15 sene önce bu duygular çok daha yoğundu. Yaz dönemi ve babalar günü olmasına rağmen müşteri gelmiyor. Bunun sebebini de hem ekonomiye istinaden olduğunu hem de hediyeleşme kültürünün de yeni nesillerde azaldığından dolayı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.

ÖZEL GÜNLERİN SATIŞLARA ETKİSİ

Bu özel günlerin satışlara beklenen katkıyı sağlamadığını düşünen Nurettin Kirit, “Anneler Günü’nde ve Babalar Günü’nde satış az oluyor. Özel günlerden sadece sevgililer gününde satış yapılıyor. Eskilerde de babalar gününün pek bir kıymeti olmazdı. Belirli günlerde satışları hızlandırmak için olan kapitalist bir yaklaşım. İnsanların nelere para harcayacağını bildiklerinden vatandaşları hediyeleşmeye yönlendiriyorlar. Babalarımız da saygı ve sevgi bekliyor, senede sadece bir gün değil her gün hatırlanmak istiyorlar” sözleriyle düşüncelerini aktarıyor.

Bu koşullar altında, Eskişehir’deki esnaflar, hem ekonomik sebeplerin hem de kültürel değişimlerin etkisiyle özel günlerde eski yoğunluğu yakalayamadıklarını ifade ediyor.