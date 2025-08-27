Esnaf, Taklit Ürün Cezalarına Tepki Gösterdi

Haberler

Marmaris ilçesinde taklit ürünler üzerine yapılan denetim sırasında kesilen para cezalarına karşı çıkan esnaflar, Kaymakamlık önünde toplandı ve protesto eylemi gerçekleştirdi. Kapalıçarşı’da, polis ekipleri tarafından taklit ürünlere yönelik gerçekleştirilen denetim sonrasında çok sayıda esnaf, kepenk kapatarak Marmaris Kaymakamlığı önünde bir araya geldi. Eylem sırasında yoğun kalabalık nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Eylem alanına gelen polis ekipleri, esnafları protestoyu sonlandırmaları konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak ikna girişimleri başarısız olunca, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan bölgeye geldi. Müdür Seyhan, kısa bir görüşmenin ardından esnafın eylemine son vermesini sağladı. Protesto sona erdikten sonra yol kısa bir süre içinde yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, protestoya neden olan konu ile ilgili olarak Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın, kırsal mahalle ziyaretleri dolayısıyla kaymakamlıkta bulunmadığı belirtildi. İlerleyen saatlerde, Kapalıçarşı esnafı temsilcileri ile ilçedeki çeşitli kurum müdürlerinin katılımı ile bir değerlendirme toplantısının yapılacağı öğrenildi.

