Esnaf ve Sanatkarlar İftarda Buluştu

TOPLANTI VE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleri, Esnaf Odaları Başkanları ile birlikte Çınar Restaurant’ta yapılan iftar yemeğinde bir araya geldi. Bu özel yemekte, birlik üyeleri ve çalışan personel de iştirak etti. Başkan Rasim Fırat, iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Ramazan sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır” sözleriyle vurguladı.

RAMAZAN AYI VE ESNAFIN ROLÜ

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (ESOB) Birliği Başkanı Rasim Fırat, Ramazan ayını tebrik ederek yaptığı açıklamada, bu dönemlerin kardeşlik, birlik, beraberlik, paylaşım ve dayanışma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Fırat, “Esnafımız emeği ve alın teri ile şehrimizin, ülkemizin bel kemiğidir. Sadece ticaret yapmazlar. Esnaflarımız bunun yanında komşuluk ilişkilerini, toplumsal dayanışmayı ve yerel ekonomiyi de ayakta tutarlar” diye ifade etti.

DAYANIŞMA VE BİRLİK MESAJI

Ramazan ayının yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en iyi şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Fırat, şu şekilde devam etti: “Birlikte iftar yapmak sadece bir sofrayı paylaşmak değildir. Aynı zamanda güçlerimizi birleştirmek demektir. İş dünyasında olduğu gibi sosyal hayatta da güçlü bağlar kurabilmek, birbirimize destek olmak, bu iftarın bizlere sunduğu en kıymetli fırsatlardan birisidir.”

GELECEK HEDEFLER VE İYİ DİLEKLER

Esnafların haklarını savunmak ve daha güçlü bir yarın inşa etmek için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Fırat, bu güzel iftar programının hayırlara vesile olmasını diledi. Kıymetli Oda Başkanlarına, Birlik Üyelerine ve Birlik çalışanlarına katılımları için teşekkür eden Fırat, “Önümüzdeki dönemde idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’ni ve mübarek Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

– ERZURUM