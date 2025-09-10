Esnaf ve vatandaşları ziyaret etti

Haberler

SELAMİ ALTINOK’UN ZİYARETİ

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Tekman ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile birlikte ilçeye gelen Altınok, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi merhum Selahattin Bölük’ün eşi Bedriye Bölük’ün taziyesine katıldı.

GAZİ AİLESİNE TAZİYELER

Milletvekili Altınok, gazi çocukları Vahit, Turan, Serkan ve Sıddık Bölük ile aile yakınlarına taziye dileklerini iletti. Ziyaretinin devamında, İlçe Başkanı Taner Özer ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

