Esnafı Sevindiren Bayram Öncesi Hareketlilik

Pazar Hareketliliği Esnafa Umut Veriyor

Afyonkarahisar’da Ramazan Bayramı’na bir gün kala yaşanan canlılık, esnafı mutlu ediyor. Şuhut İlçesi’nde, bayram alışverişi için ilçe merkezine akın eden vatandaşlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara yöneldi. Esnaf, günün erken saatlerinde pazardaki yerini alarak, şeker, kolonya, ayakkabı, mutfak gereçleri, giyim ve oyuncak gibi birçok ürünü satışa sundu.

Esnafın Bayram Hazırlıkları

Pazar esnafı İsmail Gezer, bu konudaki düşüncelerini dile getirerek, “Ekmek paramız için mücadele veriyoruz. Bayrama az bir süre kaldığı için çok erken saatlerde pazara geldik, sergimizi kurduk. Arefe günü akşamına kadar buradayız. İşlerimiz yoğun, Allah bin bereket versin” şeklinde konuştu.

Gelişen Satışlarla Keyifli Bir Süreç

Başka bir esnaf olan Hasan Şener ise, “Arefe günü hazırlık için bir gün önceden buraya geldik. Güzelce çalışıyoruz ve kazanıyoruz. İşler iyi, elhamdülillah. Allah bereket versin. Allah izin verirse arefe günü akşamına kadar buradayız” diye ifade etti.

– AFYONKARAHİSAR