Esnafın Desteklenmesi Gerekli, Başkan Dedi

OKUL ALIŞVERİŞLERİ KIRTASİYECİLERDEN YAPILMALI

Erzurum Matbaacılar, Kırtasiyeciler, Tabelacılar ve Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, okul alışverişlerinin mutlaka kırtasiyelerden yapılmasını istedi. Kitap ve kırtasiyeci esnafının zor durumda olduğunu vurgulayan Karaca, “Esnaf ve Sanatkarlar bu toplumun kara gün dostudur. Sizler de 2025-2026 okul sezonunda kırtasiyeci esnafımıza sahip çıkın. Bizler kırtasiyeci esnafı olarak her türlü tedbirimizi alarak hizmet vermeye hazırız.” dedi.

KAYITDIŞI SATIŞA DİKKAT EDİLMELİ

Karaca, kırtasiye ürünlerinin kayıt dışı çalışan seyyarlardan veya yüksek bulaş riski barındıran zincir marketlerden temin edilmemesi gerektiğini belirtti. Sağlık açısından tehlikeye atılmaması gerektiğine dikkat çeken Karaca, “Hem kendinizin ve ailenizin sağlığını tehlikeye atmayın, hem de alışverişinizi garantili muhatabınız olan kırtasiyeci esnafımızdan yaparak onlara destek olun.” ifadelerini kullandı. Kırtasiyecilerin temizlik, sosyal mesafe, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli tedbirleri en üst seviyede aldığını kaydetti.

Mayıs ayından bu yana kitap ve kırtasiyeci esnafının iş yapamadığını ifade eden Karaca, “Stokladıkları ürünleri satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, SGK, BAĞKUR, kira ve kredi geri ödemeleri de cabası. Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeci esnafımız tükenme noktasına gelecek.” dedi. Gelirin çok kısıtlı olduğunu ve ödemelerin vadesinin geldiğini belirten Karaca, kırtasiye esnafına sıfır veya düşük faizli, uzun vadeli kredi ve desteklerin sağlanması gerektiğini kaydetti.

DEVLET DESTEKLERİ ŞART

Karaca, “SGK ve vergi ödemeleri de ötelenmelidir. Çünkü ekonomik darlık, yüksek enflasyon ve pahalılık artarak devam ediyor. Bu zor günlerin ne zaman geçeceğini de kimse tahmin edemiyor.” dedi. Kırtasiyecilerin büyük bir sermayesinin bulunmadığını, okul öncesi dönem için stokladıkları ürünlerin ödemelerinin 5-6 aylık çek ve senetlerle yapıldığını açıkladı. Eylül ve Ekim ayındaki ödemelerin vadesinin geldiğini belirten Karaca, “Tüm bunların yanında kira, SGK ödemeleri ve vergi gibi yasal yükümlülükler de belimizi büker noktaya geldi. Devletimiz acil tedbirlerle sektörü takviye etmeli; yoksa takatimiz kalmadı, teker teker kepenk indirme noktasına geliyoruz.” diye konuştu.