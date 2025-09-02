Esnafın Sorunları Dinlendi, Destek Söz Verildi

TBMM YAPAY ZEKA ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI FATİH DÖNMEZ’İN ZİYARETİ

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. Bu ziyarette, Birlik Başkanı Ekrem Birsen ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dönmez, esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Dönmez, esnaf ve sanatkarların şehir ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerek, “Alın teriyle şehrimizin yükünü omuzlayan esnafımızın her zaman yanındayız.” şeklinde bir ifade kullandı.

ESNAFA DESTEK SÖZLERİ

Dönmez, esnafın refahı için her alanda desteklerini sürdüreceklerini vurguladı. Birlik Başkanı Ekrem Birsen de Dönmez’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, esnafın beklentileri ve talepleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Dönmez, Birsen ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, tüm esnafa bereketli kazançlar diledi.