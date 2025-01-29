Esnek Çalışma Dönemi Başlıyor: 4 Gün Çalışma

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İşçi ve işverenler için yepyeni bir dönem başlamak üzere. Yeni düzenlemeyle birlikte, isteyen bireyler haftanın 4 günü çalışabiliyor. Ancak bunun belirli şartları bulunuyor. Peki, bu şartlar neler? Esnek çalışma ne zaman devreye girecek? İşte esnek çalışma modelinin ayrıntıları ve ilk olarak hangi sektörlerde uygulanacağı…

BEKLENEN MODEL HAYATA GEÇİYOR

TV100’de yer alan habere göre, Mali Müşavir Murat Bal, “Çalışma hayatımızda uzun zamandır beklenen esnek çalışma modeli nihayet hayata geçecek. Bu modelle birlikte dünya standartlarında, dünya genelinde pek çok ülkede uygulanan örnekleri olan bir modele geçiyoruz” demekte. Çalışma alanında önemli değişiklikler kapıda. Esnek çalışma düzenlemeleri ile isteyen çalışan, haftada 4 gün çalışmalarını sürdürebiliyor. Ancak bunun için 10’ar saatlik mesai yapması gerekmekte.

ÇALIŞMA SÜRESİ GEÇERLİ OLACAK

Murat Bal, “Bu esnek çalışma modeli olarak adlandırılabilir. Burada isteyen çalışan haftada 4 gün çalışacak ama toplamda yine 40 saati dolduracak. Yani bu 4 gün, günlük 10 saat çalışma şeklinde düzenlenecek. Günde 10 saat çalışarak, 4 gün içerisinde toplamda 40 saati tamamlayacak. Böylece toplam çalışma süresi geçerli olacak” şeklinde açıklama yapıyor. Bu durum, bazı çalışanlar için olumlu karşılanırken, bazıları fazla mesai yapmak yerine çalışma günlerini azaltmayı tercih ediyor.

ESNEK ÇALIŞMA KİMİN İŞİNE YARAYACAK?

Çalışma saatlerinin belirlenmesindeki esneklik, çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlıyor. Murat Bal, “Dezavantajlı gruplar burada öne çıkıyor. Aynı zamanda çalışan anneler ve öğrenciler de bu modelden yararlanacak” diyerek bu konuda fikirlerini belirtiyor.

ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve ekonomi yorumcusu Melis Elmen, “Bu yılın ortalarına doğru uygulanmaya başlanacağını düşünüyoruz. İkinci toplantılar ekonomi gündeminde olacak. Mart sonu, Nisan başı veya ortası gibi yavaş yavaş işverenler arasında toplanmalar gerçekleşecek” diye belirtiyor. Elmen, “Özellikle tekstil sektörü gibi ağır ve uzun mesai saatleri olan grupların ilk örnekleri arasında yer almasını bekliyoruz. Ardından diğer sektörlere de bu sistemin geçiş yapmasını öngörüyoruz. Online çalışabilecek, kısmi zamanlı ve evden çalışabilecek sektörler bu dönüşümü hızla uygulamaya alacak” açıklamasını yapıyor.

FAZLADAN MESAİ ZORUNLULUĞU OLACAK MI?

Elmen, “Örneğin, bir çalışan 45 saatten 40 saate düşse bile haftada 4 gün çalışacak, günde 7.5 saat yerine 10 saat çalışacak. Fakat neticede işin başındaysanız, ben bu durumu tercih ederim, zira 3 günde ailemle daha fazla vakit geçiririm” diyor. Ayrıca, genç neslin sektörde daha aktif kalmasını sağlamak amacıyla bu sistemin uygulanabilir olduğunu ifade ediyor. Gençlerin sıkıldığı ve sık sık işten uzak kaldığı günümüzde, bu sistemin onlara sektör içinde tutma potansiyeli olduğu görülüyor.