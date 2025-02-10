Esneklikle Stres Yönetimi: Beden ve Zihne Destek

MODERN HAYATTA STRESİN ETKİLERİ

Kısa süreli strese alışkın olan bedenimiz, günümüzün getirdiği uzun süreli stresler karşısında nasıl bir davranış sergileyeceğini bilemiyor. Hayatımızı mükemmelleştirmek adına mücadele ederken, aslında varoluşumuzu mümkün kılan adapte olma yeteneğimizi ve esneklik kabiliyetimizi göz ardı etmiş durumdayız. Bizler hayata ayak uydurmak yerine, çevremizi kendimize uydurmayı tercih ettik. Bu tercih, uzun ve güvenli yaşamsal süreçler sunabiliyor fakat birçok kayıplara da yol açıyor. Teknolojinin hızlı gelişimiyle değişen yaşamımız, biyolojik bedenimiz için henüz adapte olunamamış bir durum yaratıyor.

BEDENİMİZDEKİ TEMBELLİK

Geçmişle kıyaslandığında, artık vahşi hayvanlardan kaçmıyoruz, uzunca aç kalan günler yaşamıyoruz. Artık mücadele etmemiz gereken soğuk kışlar ya da susuz yazlar da yok. Dünya ilerledi fakat bedenimiz tembelleşme sürecine girdi. Geçici stresler yerini uzun süreli kronik streslere bıraktı. Bu yeni tarz stresler birbirini etkileyerek katmanlar oluşturdu. Konfor alanlarının genişlemesiyle bedenimizin esnekliği azaldı. Uzun süre sınava hazırlanan bir çocuğun sözlü anında bilgileri unuttuğunda, ofiste normal sayılabilecek klima soğukluğuna dayanamayan bir bireyde, oruç tutarken sinirlenen babalarımızda, zorbalığa uğrayan bir gencin yalnızlığa yönelmesinde ve her egzersiz sonrası sakatlanan kadınlarımızda bu esnekliğin kaybı net bir şekilde gözlemleniyor.

ESNEKLİĞİ GERİ KAZANMAK

Özellikle bu kaybettiğimiz yetenekleri geri kazanma yolunda neler yapabileceğimiz sorusu gündeme geliyor. Cevap evet, mümkündür. Esneklik kazanmanın ana yolu, bedenimizi mevcut streslerle ufak miktarlarda tanıştırmaktır. Örneğin; klimadan hasta olan veya aşırı sıcaklara tahammülü olmayan birinin hayatına soğuk duş ve sauna eklemesi faydalı olacaktır. Oruca dayanamayan birisi için ise, oruç varken gün içerisindeki öğün miktarını azaltarak ufak açlıklar denemesi gerekebilir. Her fiziksel aktivitede sakatlığa uğrayan birinin, öncelikle oturma sürelerini sınırlaması, aktif zamanını artırması ve daha sonra kollarla basit kuvvet antrenmanlarıyla başlaması önemlidir. Stresle başa çıkamayan birinin ise nefes egzersizleri yapması, masaj alması, sevdikleriyle sosyal aktiviteler gerçekleştirmesi ve temas içinde bulunması, zihinsel esnekliğini artırarak stres toleransını güçlendirecektir.

STRES TOLERANSINI ARTIRMANIN YOLU

Hayatın hepimizi etkileyen stres unsurları bulunduğunu biliyoruz. Bu streslerden etkilenmeden çıkmanın veya en az şekilde etkilenmenin yolu, stres toleransımızı artırmaktan geçiyor. Sonuç olarak, küçük streslerle güvenli alanlar oluşturmak, esnek olma yeteneğimizi yeniden kazanarak stres toleransımızı yükseltecektir. Sağlıklı kalın ve esneklikten vazgeçmeyin.