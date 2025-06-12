Haberler

Esnler Erokspor, Ufuk Sarıca’yı istiyor

YENİ ADRESİ BELİRLENİYOR

Basketbol Süper Ligi’nin 51 yıldır düşmeyen en köklü ekiplerinden Karşıyaka’da görevden ayrılan antrenör Ufuk Sarıca’nın yeni durumu netleşiyor. Sarıca, toplamda 10 yıl boyunca yeşil-kırmızılı takımda bulunmuş, önceki sezonlarda şampiyonluk dahil üç kupa kazanmıştı. Geçen sezon ise kulüpte yaşanan sponsor ve maaş krizleri sonucunda kadronun dağılması üzerine ayrılmak zorunda kaldı.

ESENLER EROKSPOR İLGİLENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, Ufuk Sarıca’ya ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor’un talip olduğu öğrenildi. İlgili tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşmeler yapacağı iddia ediliyor. Ocak ayında Karşıyaka’dan ayrıldıktan sonra Sarıca’nın başka bir kulüpte sahaya inmemesi dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in İran’a Saldırısı Tahran’da Görüldü

İsrail'in saldırısı sonrası Tahran'da hasar belirginleşti. Yıkılan binalar ve yükselen dumanlar, sabahın erken saatlerinde şehri sarhoş etti.
Haberler

İsrail İle İran Arasında Çatışma Yaşandı

İsrail, İran'a füze saldırısı düzenleyerek önemli komutanları hedef aldı. İran basını, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğünü duyurdu. Diğer komutanların da hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.