Esnler Erokspor, Ufuk Sarıca’yı istiyor

YENİ ADRESİ BELİRLENİYOR

Basketbol Süper Ligi’nin 51 yıldır düşmeyen en köklü ekiplerinden Karşıyaka’da görevden ayrılan antrenör Ufuk Sarıca’nın yeni durumu netleşiyor. Sarıca, toplamda 10 yıl boyunca yeşil-kırmızılı takımda bulunmuş, önceki sezonlarda şampiyonluk dahil üç kupa kazanmıştı. Geçen sezon ise kulüpte yaşanan sponsor ve maaş krizleri sonucunda kadronun dağılması üzerine ayrılmak zorunda kaldı.

ESENLER EROKSPOR İLGİLENİYOR

Elde edilen bilgilere göre, Ufuk Sarıca’ya ligin yeni ekiplerinden Esenler Erokspor’un talip olduğu öğrenildi. İlgili tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek görüşmeler yapacağı iddia ediliyor. Ocak ayında Karşıyaka’dan ayrıldıktan sonra Sarıca’nın başka bir kulüpte sahaya inmemesi dikkat çekiyor.