ESO Ağustos Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTININ YERİ VE ZAMANI

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı birçok konunun değerlendirildiği bir ortamda gerçekleşti. Toplantı ESO Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

TOPLANTININ AÇILIŞI VE GÜNDEMİ

Toplantı, ESO Meclis Başkanı Süha Özbay’ın öncülüğünde başladı. İlk olarak geçmiş toplantıya ait kararlar okundu ve onaylandı. Ardından muhasebe belgeleri, bütçe izleme raporu ve gelir-gider hesapları sunularak oda faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

GÖRÜŞMELER VE SONUÇLAR

Ekonomik konular üzerinde ayrıntılı görüşmeler yapıldığı bu toplantı, katılımcıların öneri ve dileklerini sunmasıyla sona erdi.

ÖNEMLİ

Galatasaray, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile gerçekleşecek Süper Lig maçı öncesi antrenmanlar gerçekleştirerek taktik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Antrenmanlar dinamik ısınma, pas ve savunma-hücum çalışmaları içeriyor.
Zeki Çelik’ten Beşiktaş’a tepki geldi

Zeki Çelik'in Beşiktaş'ın transfer videosunu sosyal medyada beğenmesi, taraftarlar arasında "Acaba Beşiktaş'a mı katılıyor?" sorularını gündeme getirdi.

