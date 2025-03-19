Esogü’de Çanakkale Anma Etkinlikleri Yapıldı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE ANMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 18 Mart Şehitler Günü kapsamında çeşitli anma etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Etkinlikler çerçevesinde, ilk olarak Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen “Çanakkale Savaşları’nın 110. Yılı: Çanakkale Kahramanları” konulu fotoğraf sergisi, üniversitenin Merkez Yemekhanesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında açıldı.

ÇANAKKALE DESTANI’NIN ANLATIMI

Daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından “Çanakkale Destanı’nı Fotoğraflardan Okumak” temalı bir konferans gerçekleştirildi. Konferans, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda yapıldı ve ESOGÜ ATAM Müdürü Prof. Dr. Volkan Marttin, konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy da yer aldı.

ŞEHİTLERİN HATIRLANMASI

Prof. Dr. Volkan Marttin, konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin vatan sevgisini, fedakarlığını ve cesaretini gösteren kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade etti. Ayrıca pek bilinmeyen fotoğraflar eşliğinde Osmanlı Devleti’nin savaşa giriş sürecini, seferberliğini, askerlerin talimlerini ve hazırlıklarını anlatan Marttin, “Ben vatan için çarpıştım, para için çarpışmadım” diyen Bigalı Mehmet Çavuş ile Dardanos tabyasında şehit olan Hasan-Mevsuf ve Rumeli Mecidiye tabyasında Yüzbaşı Mehmet Hilmi (Şanlıtop), Niğdeli Ali ve Koca Seyit’in kahramanlıklarını aktardı.

GÖRSELLERLE DESTEKLENEN SUNUM

Marttin, Boğaz Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ve 19’uncu Tümen ile Yarbay Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale kıyı savunmasındaki rollerini görsellerle anlattı. Nisan 1915’te başlayan kara muharebeleri hakkında cephe ve asker fotoğraflarıyla kahramanlık hikayelerini paylaştı. Siperlerde çekilen fotoğraflar ile savaşın şartları, 24 Mayıs 1915 ateşkesine dair bilgiler aktaran Marttin, Enver Paşa’nın cephe ziyaretlerine ve Heyet-i Edebiye’nin Saff Suresi’ndeki “Yardım Allah’tandır ve fetih yakındır. Müminlere müjdele!” ayetinin Çanakkale ile ilişkilendirilmesi üzerine bir anekdotu da paylaştı. Marttin, “Anafartalar Kahramanı” olarak Miralay Mustafa Kemal Atatürk Bey’in Çanakkale ile özdeşleşmesine vurgu yaptı.