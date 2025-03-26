ESOGÜ MAMYO binicilik sınavına ev sahipliği yaptı

ESOGÜ’NÜN EV SAHİPLİĞİNDE BİNİCİLİK SINAVI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (MAMYO), Türkiye Binicilik Federasyonu Kategori Belgesi Lisans Sınavı’nın Eskişehir ayağına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu ve ESOGÜ Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği bu önemli etkinlik, ESOGÜ MAMYO uygulama tesislerinde gerçekleştiriliyor.

KATILIMCILAR İÇİN FARKLI BRANŞLAR

Sınav, Engel Atlama, Atlı Dayanıklılık ve Pony branşları kapsamında düzenleniyor. Sınava, ESOGÜ MAMYO Atçılık ve Antrenörlük programında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Eskişehir’deki binicilik kulüplerinden birçok sporcu da katılıyor. Bu etkinlik, bölgedeki binicilik sporunu desteklemek ve geliştirmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.