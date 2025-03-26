Haberler

ESOGÜ MAMYO binicilik sınavına ev sahipliği yaptı

ESOGÜ’NÜN EV SAHİPLİĞİNDE BİNİCİLİK SINAVI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu (MAMYO), Türkiye Binicilik Federasyonu Kategori Belgesi Lisans Sınavı’nın Eskişehir ayağına ev sahipliği yapıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu ve ESOGÜ Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği bu önemli etkinlik, ESOGÜ MAMYO uygulama tesislerinde gerçekleştiriliyor.

KATILIMCILAR İÇİN FARKLI BRANŞLAR

Sınav, Engel Atlama, Atlı Dayanıklılık ve Pony branşları kapsamında düzenleniyor. Sınava, ESOGÜ MAMYO Atçılık ve Antrenörlük programında eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Eskişehir’deki binicilik kulüplerinden birçok sporcu da katılıyor. Bu etkinlik, bölgedeki binicilik sporunu desteklemek ve geliştirmek açısından büyük bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Koç Burcu’nda Güneş Tutulması: Neler Bekliyor?

Aysun Koç, 29 Mart 2025'teki Koç Burcu'ndaki güneş tutulmasını değerlendirdi. Bu tutulma, özellikle Koç, Yengeç, Oğlak ve Terazi burçlarını etkileyecek önemli bir dönem olarak öne çıkıyor.
Haberler

Gaziantep’te Aranan 2 Kişi Yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık ve fuhşa teşvikten kesinleşmiş hapis cezası olan iki kişi, yakalanarak tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.