Esogü Rektörü Çanakkale Zaferi Mesajı yayımladı

REKTÖR PROF. DR. KAMİL ÇOLAK’IN ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Çanakkale Zaferi’nin 110’üncü yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, “Türk milletinin yurdunu savunmak için verdiği şanlı mücadele neticesinde elde ettiği Çanakkale Zaferi; vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferi olarak emperyalist devletlerin kanlı emellerini yerle bir ederken, mazlum milletlere de eşsiz bir direniş örneği olmuştur” dedi.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ GERÇEĞİ

Prof. Dr. Çolak, 110. yıl dönümünü kutladıkları Çanakkale Zaferi ile tüm dünyanın “Çanakkale geçilmez” gerçeğini kabul ettiğini ve bu durumun dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini belirtti. “Çanakkale cephesindeki savaşa katılmış tüm milletler bu günü milletimizle birlikte saygıyla anmaktadır” ifadesini kullandı.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK

Rektör, geçmişteki bu savaşın günümüz evrensel barış ve kardeşliğinin çok önemli bir sembolü haline geldiğini vurguladı. Bugün milletçe, bu şanlı zaferin nasıl kazanıldığını gelecek kuşaklara aktarma ve bu ruhu sonsuza kadar yaşatma görevlerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, “Birlik ve beraberlik içinde her türlü iç ve dış tehlikeyi bertaraf ederek şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu cennet vatanı sahiplenmektir” dedi.

ŞEHİTLER VE GAZİLERİ ANMA

Son olarak Prof. Dr. Çolak, “Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” şeklinde sözlerini sonlandırdı.