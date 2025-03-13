Esogü TÖMER Uluslararası Öğrencilerle İftarda Buluştu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İFTAR PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESOGÜ TÖMER), Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler için bir iftar programı düzenledi. Üniversitede eğitim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla yapılan etkinlik, Ramazan ayının kültürel ve manevi değerlerini paylaşarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

REKTÖR’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

İftar sonrasında öğrencilerin masalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Türkçe hazırlık eğitimleri sürecinde uluslararası öğrencilerle sohbet etti. Sohbetlerinde öğrencilerin geldikleri ülkeler, üniversitedeki deneyimleri ve Türk kültürü hakkında bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Çolak, öğrenim süreçlerinde onlara başarılar diledi. Ayrıca, ESOGÜ TÖMER akademik ve idari personeline, öğrencilerin Türkçe eğitimi sürecindeki katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUNDU

İftar programına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yakup Murat Bulut ile ESOGÜ TÖMER yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari personel de katıldı.