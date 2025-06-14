Espark’ta Jandarma’nın 186. Yılı Kutlandı

JANDARMA KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Espark Alışveriş Merkezi’nde Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yılına özel etkinlikler düzenlendi. Jandarma teşkilatının geçmişine ışık tutan etkinlik çerçevesinde, jandarma ekipleri tarafından bilgilendirici stant açıldı.

RESİM SERGİSİ VE ETKİNLİKLER

Jandarma teşkilatının 186 yıllık tarihini sergileyen bir resim sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca, etkinlikte jandarmanın çalışma süreçleri hakkında bilgi veren ekipler, çocuklara yönelik hazırlanan jandarma temalı kitaplar dağıttı.

EQUIPMAN VE KÖPEKLERİN SERGİLENMESİ

Ziyaretçiler, jandarmanın kullandığı ekipmanlar ve tim köpeklerinin sergilendiği alanlara da yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleştirilen etkinlik, jandarmanın toplumla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyor.