Espiye’de Çevre Bilinci Etkinliği Yapıldı

ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMA ETKİNLİĞİ

Giresun’un Espiye ilçesinde çevre bilincini artırmak amacıyla geri dönüşüm alışkanlığını yaygınlaştırmak için bir etkinlik gerçekleştirildi. Espiye Belediyesi tarafından Esentepe Parkı’nda düzenlenen bu etkinlikte, çeşitli yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüller takdim edildi.

ATIK TOPLAMA FAALİYETLERİ

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçe genelinde şu ana kadar 470 kilogram atık pil ve 740 kilogram bitkisel atık yağ toplandığını bildirdi. Karadere, çevreye zarar veren atıkların doğru bir şekilde geri kazanımının sağlandığını ve halkın çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

KATILIMCI KİŞİLER

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Espiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katılım sağladı.