Espiye’de Gençler Şehit Mezarı Düzenledi

GENÇLERDEN ANLAMLI BİR PROJE

Espiye’de, gönüllü olarak bir araya gelen gençler, şehit mezarını düzenledi. Espiye Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören gençler, “Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür” projesi çerçevesinde toplandı. 1965 yılında Afyonkarahisar Sandıklı’da şehit düşen Ömer Tilki’nin Çam Mahallesi’ndeki kabrine giden gençler, yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirerek, mezar taşında silinen yazıları okunur hale getirip mezar ve çevresini temizledi.

AHDE VEFA VURGUSU

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Soner Dübüş, bu tür etkinliklerin ahde vefanın gelecek nesillere bırakılacak en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Dübüş, gençlerin bu hassasiyetinin, milletin köklerine olan bağlılığını, ecdadına duyduğu saygıyı ve toplumsal sorumluluk bilincini en güzel şekilde yansıttığını ifade etti.