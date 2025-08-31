Haberler

Espiye’de Restoranda Kavga Çıktı

YEMEK MOLASINDA ÇIKAN ARBEDE

Trabzonspor ile Samsunspor arasında gerçekleşecek maça katılmak üzere Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir restoranda yemek molası verdi. Taraftarlar, Espiye’nin Gölağzı mevkiinde yer alan lokantada yemek yediği sırada beklenmedik bir olay meydana geldi.

RESTORANDA ŞİDDET OLDU

Restoranın sahibi, taraftarların alkollü durumda olduğunu öne sürerek, aile ortamına almak istemedi. Bu durum, tartışmaya yol açtı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi silahla yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

İmranlı’da Yangın, Rüzgarla Büyüyor

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Demirtaş köyünde rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ağaçlık alana ulaşarak itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesini gerektiriyor.
Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Başarılı süreç SABİT.” dedi. Türkiye terörle mücadelesinde başarıyı sürdürüyor. Yalçın, cumhuriyet tarihinde devrim yaşandığını belirtmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, son günlerde yürütülen sürecin oldukça başarılı olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.