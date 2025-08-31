Espiye’de Restoranda Kavga Çıktı

YEMEK MOLASINDA ÇIKAN ARBEDE

Trabzonspor ile Samsunspor arasında gerçekleşecek maça katılmak üzere Trabzon’a giden Samsunspor taraftarları, Giresun’un Espiye ilçesinde bir restoranda yemek molası verdi. Taraftarlar, Espiye’nin Gölağzı mevkiinde yer alan lokantada yemek yediği sırada beklenmedik bir olay meydana geldi.

RESTORANDA ŞİDDET OLDU

Restoranın sahibi, taraftarların alkollü durumda olduğunu öne sürerek, aile ortamına almak istemedi. Bu durum, tartışmaya yol açtı ve kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden 4 kişi silahla yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.