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Espiye’de Samuray Arıları Salındı

GİRESUN’DA SAMURAY ARILARI DOĞAYA SALINDI

Giresun’un Espiye ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele için özel olarak üretilen samuray arıları doğaya salınıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, gerçekleştirilen uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “14 köy ve 6 mahallede toplamda 12 bin 768 samuray arısı salımı gerçekleştirildi.” dedi.

SAMURAY ARILARI FINDIK DALLARINA BIRAKILIYOR

Küp, samuray arıların belirli noktalarda görevli personel tarafından fındık dallarına bırakıldığını belirtirken, işlemin zaman zaman devam edeceğini ifade etti. Bu şekilde, zararlının kontrol altına alınması ve fındık üreticisinin korunması hedefleniyor.

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