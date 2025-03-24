Espressolab’in Sahibi ve Hedefleri Kimlerdir?

YENİLİKÇİ KAHVE MARKASI ESPRESSOLAB

Son dönemde kahve markaları arasında dikkatleri çeken Espressolab, her yönüyle keşfedilmeyi bekliyor. Espressolab kimin? Espressolab sahibi kim? Kurumsal sayfalarında “Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri olarak; kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyoruz” ifadesine yer veriyorlar. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açtıkları ilk mağaza ile kahve tutkunları arasında önemli bir hayran kitlesi edinmeyi başardılar. İyi kahveye olan tutkularını her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmak için çaba gösteriyorlar. Global bir marka olma hedefiyle ilerleyen Espressolab’ın 1 kavurma merkezi ve Türkiye ile yurtdışında toplamda 336 mağazası bulunuyor. 2025 yılı itibariyle mağaza sayısını 400’e çıkarmayı planlıyorlar.

NİTELİKLİ KAHVENİN GELECEĞİ

“Third Wave Coffee” akımı, nitelikli kahvenin üretimini ve tüketimini temsil ederken; “Future Generation Coffee” hareketi ile nitelikli kahve üretiminin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyorlar. Espressolab, nitelikli kahve üretim ömrünün uzun yıllar boyunca sürdürülmesi için gerekli adımların atılmasına ve üretimde ekonomik, ekolojik ve sosyal gereksinimlerin aynı seviyede karşılandığı sürdürülebilir kahveciliğin ön planda tutulmasına büyük önem veriyor. Coffee shoplar, baristalar ve roasterlar kadar kahvenin gerçek aktörleri olan üreticilerin de önemine dikkat çekiyorlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KAHVE YAKLAŞIMI

“Birlikte Sorumluyuz!” sloganıyla çevreye duyarlı ve üreticilerin kendilerine ve çevrelerine yeterli olabildiği sürdürülebilir kahve bilinci yaratmayı hedefliyorlar. Kahvelerinin Kenya, Etiyopya, Guatemala ve Tanzanya gibi ülkelerde bilinçli ve bilimsel tarımın yapılmasına katkı sağladığını ifade ediyorlar. Yüksek kaliteli çekirdekler için üreticilerin toprak ve çevre insanlarına daha fazla yatırım yapmalarını destekliyor. Genç çiftçilerin ailelerinden kalan toprakları işleyebilmeleri ve sektörde gelecek görebilmeleri için teşvik edici adımlar atıyorlar. Espressolab, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla çiftlik bölgelerindeki kadınlar ve çocuklar için güçlendirme çalışmaları yürütüyor. Ayrıca, çiftçileri iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla çeşitli programlar geliştiriyorlar.

YEREL ÜRETİCİLERİ DESTEKLEMEK

Espressolab, Tanzanya, Etiyopya, Endonezya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya ve Kenya’daki yerel çiftlikleri ziyaret ederek yerel üreticileri destekleyen programlar geliştiriyor. Çiftliklerden en iyi çekirdekleri seçip, kahvelerini dünyaca ünlü kahve uzmanı Renato Correira danışmanlığında kendi kavurma merkezlerinde taze bir şekilde kavuruyorlar. Misafirlerine sundukları kahvelerin en önemli özelliği uzun süreli stoklarının olmaması. Nitelikli kahvenin taze olduğuna inanan Espressolab, zincir kahve markalarının piyasaya sürdüğü 6 aydan 1 yıldan uzun süreli kahveleri sunmuyor. En ileri kavurma teknikleriyle üretilen en kaliteli ürünü sunarak, nitelikli kahve akımının Türkiye’deki en başarılı temsilcilerinden biri olduklarını belirtiyorlar.