Espressolab Kimin Sahibi Kimdir?

ESPRESSOLAB’IN KİMLİĞİ VE HEDEFLERİ

Kahve markaları arasında son zamanlarda dikkat çeken Espressolab, her yönüyle ilgi odağı oldu. Peki, Espressolab kimin? Espressolab sahibi kim? Şirketin kurumsal sayfasında yer alan bilgilere göre, Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri olarak kahve tutkunlarına, dünyada bulunan gurme kahve kültürünün farklı tatlarını sunmayı amaçlıyor. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ilk mağaza açıldı ve o günden bu yana kahve severler arasında önemli bir hayran kitlesi oluşturuldu. İyi kahveye olan tutku her geçen gün daha fazla insanla paylaşılıyor. Global bir marka olma hedefinde ilerleyen şirketin şu anda 1 kavurma merkezi ve Türkiye ile yurt dışında toplamda 336 mağazası bulunuyor. 2025 yılı içinde mağaza sayısının 400’e çıkarılması hedefleniyor.

YAŞAM DÖNGÜSÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞI

“Third Wave Coffee” akımı, nitelikli kahvenin üretimi ve tüketimini temsil ediyor. Espressolab, “Future Generation Coffee” hareketi ile nitelikli kahve üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzerine çalışmalar yürütüyor. Şirket, nitelikli kahve üretim ömrünün uzun yıllar sürmesini sağlamak için ekonomik, ekolojik ve sosyal gereksinimleri dengeleyen sürdürülebilir kahveciliği ön planda tutuyor. Kahvenin gerçek aktörü olan üreticilerin de öne çıkarılması gerektiğine inanıyor. Yerel üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, çevreye duyarlı projeler geliştiriyor ve “Birlikte Sorumluyuz!” sloganıyla hareket ediyor. Kahve, Kenya, Etiyopya, Guatemala ve Tanzanya’daki bilinçli tarım uygulamalarına katkıda bulunuyor.

ÇİFTÇİLERİN DESTEKLENMESİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Espressolab, kahvenin yüksek kaliteli çekirdekler için üreticilerin çevreye daha fazla yatırım yapmasını teşvik ediyor. Genç çiftçiler, ailelerinden kalan toprakların işlenmesi adına cesaretlendiriliyor. Kahve, sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla çiftlik bölgelerindeki kadınlar ve çocuklar için güçlendirme çalışmaları yapıyor. Sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak için geri dönüşüm uygulamalarını destekliyor ve çiftçileri iklim değişikliği ile ilgili bilgilendiriyor. Future Generation Coffee ile gelecek kuşakların üreticilerine ve kaliteli kahve çekirdeklerine yatırım yapılıyor.

KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÜRÜN KALİTESİ

Tanzanya, Etiyopya, Endonezya, Guatemala, Kolombiya, Brezilya ve Kenya’daki yerel çiftlikleri ziyaret ederek üreticiler destekleniyor. En iyi çekirdekler seçiliyor ve kahve, dünyaca ünlü uzman Renato Correira’nın danışmanlığı ile sürekli güncellenen kavurma profilleri kullanılarak kendi kavurma merkezinde taze olarak kavruluyor. Misafirlere sunulan kahvelerin en belirgin özelliği, uzun süre stokta beklememesi. Şirket için nitelikli kahve, taze kahve demek. Zincir kahve markaları, yurt dışından 6 aydan ve hatta 1 yıldan daha uzun sürede kahve ithal ederken, Espressolab böyle bir yol izlemiyor. En ileri kavurma teknikleri ile üretilen en kaliteli ürün sunarak, nitelikli kahve akımının Türkiye’deki en başarılı temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.