Espressolab Türkiye’de Kaç Şubeye Sahip?

ESPRESSOLAB’IN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

Son dönemlerde dikkat çeken kahve markalarından biri olan Espressolab, Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri olarak ön plana çıkıyor. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açtığı ilk mağazasıyla kahve severlerin beğenisini kazanan Espressolab, dünya genelindeki gurme kahve kültürünün farklı tatlarını sunuyor.

MAĞAZA SAYISI VE HEDEFLER

Espressolab, kurumsal sayfasında “Türkiye’nin en yenilikçi kahve zinciri olarak; kahve tutkunlarına dünyadaki gurme kahve kültürünün değişik tatlarını sunuyoruz” ifadesine yer veriyor. İlk mağazasını açtığı günden itibaren kahve tutkunları arasında önemli bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran marka, “İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahve severle paylaşmak için çok çalışıyoruz” vurgusunda bulunuyor. Global bir marka olma hedefiyle ilerleyen Espressolab’ın 1 kavurma merkezi ve Türkiye ile yurt dışında toplam 336 mağazası bulunuyor. 2025 yılı içerisinde mağaza sayısını 400’e çıkarmayı amaçlıyor.