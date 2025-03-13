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Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı Aşkı

AŞK İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Başarılı oyuncu Esra Bilgiç ile ünlü iş insanı Faruk Sabancı arasındaki aşk iddiaları magazin dünyasında oldukça büyük bir yankı uyandırıyor. Sosyal medya ve basında yer alan haberler, bu ikili arasında bir romantik ilişki olup olmadığı tartışmasını gündeme taşıyor. “Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı sevgili mi?” ve “Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı evleniyor mu?” gibi sorular merakla soruluyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile iş insanı Faruk Sabancı arasında çıkan aşk iddiaları, magazin dünyasının yeni gündemi oldu. Çiftin birlikte vakit geçirdiğine dair çıkan görüntüler aşklarının doğrulandığına işaret ediyor. İlişkilerine hız kesmeden devam eden çift, son günlerde yeni iddialarla karşı karşıya kalırken, evliliğe dair spekülasyonlar artıyor. “Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor mu?” sorusu da bu nedenle akıllara geliyor. Henüz çiftin resmi bir açıklaması yok; ancak 8 aydır süren sevgileri ve sosyal medya paylaşımları bu durumu güçlendiriyor.

EVA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, yaklaşık sekiz ay süren ilişkilerinde önemli bir adım attığı iddiaları gündem oldu. Faruk Sabancı’nın Esra Bilgiç’i ailesiyle tanıştırdığı yönündeki spekülasyonlar, çiftin evlilik yolunda ilerlediği şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırırken, çiftin ciddi bir ilişki yaşadığına dair iddiaları daha da güçlendiriyor. Ancak, resmi bir evlilik açıklaması henüz gelmedi.

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