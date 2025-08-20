Esra Dermancıoğlu, dışlanmışlık hissettiğini açıkladı

ESRA DERMANCIOĞLU’NUN YALNIZLIK HİSSİ

“Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteriyle tanınan Esra Dermancıoğlu, sanat kariyerinde hak ettiği değeri bulamadığını dile getiriyor. Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda, ödül törenlerinden dışlanmış olmasının kendisini derinden etkilediğini ifade ediyor. Türkiye’de düzenlenen ödül organizasyonlarına bakarak yaşadığı kırgınlığı dile getiren Dermancıoğlu, “Neden hâlâ sanatçıların arasında adım geçmiyor? Yıllardır tiyatro sahnesindeyim, dizilerde rol alıyorum ama görmezden geliniyorum. Demek ki performansım yetersiz bulunuyor” olarak duygularını aktarıyor.

ÖDÜLLERDEKİ HAYAL KIRIKLIĞI

Kariyeri boyunca aldığı tek ödüle de vurgu yapan Dermancıoğlu, Hayalet Dayı filmindeki rolüyle ödüllendirilmiş olmasını şaşkınlıkla hatırlatıyor. “Tuhaf, sakil bir karakter oynadım ve onunla ödül kazandım. Ancak tiyatroda ve dizilerde verdiğim emek hiç dikkate alınmadı. Bu bana çok garip geliyor” sözleriyle duygularını paylaşıyor. Bunların yanı sıra, yaptığı çalışmaların göz ardı edilmesinin kendisi için ne kadar anlam ifade ettiğini dile getiriyor.

DAHA FAZLA KABUL GÖRME İHTİYACI

Dermancıoğlu, sözlerinin sonunda içten bir itirafta bulunarak, “Sanatın içinde yıllardır varım ama gerçek anlamda kabul görmediğimi hissediyorum. Bu dışlanmışlık beni çok üzüyor” diyerek, sanat dünyasında hissettiği yalnızlığı ortaya koyuyor. Bu durum, sanatçıların yaşadığı benzeri sorunları da gündeme getiriyor ve toplumsal bir sorgulama yaratıyor.