Haberler

Esra Erol, 1 Eyl 2025’te Başlıyor

YENİ YAYIN DÖNEMİ VE GÜNDEMDEKİ SORULAR

Yeni yayın dönemi yaklaşırken, izleyiciler “Esra Erol ne zaman başlıyor?” sorusunu araştırmaya devam ediyor. ATV’nin daha önceki yayın akışları ve sezon başlangıçları göz önüne alındığında, programın yayın tarihi hakkında bazı öngörüler yapılabiliyor.

SEZON FİNALİ VE YENİ SEZON BEKLENTİLERİ

ATV’de yayınlanan, geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol programı, 27 Haziran 2025 tarihinde sezon finali yaparak yaz tatiline girdi. Geçmiş yıllara dayanarak yapılan tahminlerde, Esra Erol’un yeni sezonunun 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlaması olası görünüyor. 2024 sezonu da benzer şekilde Eylül ayının ilk haftasında başlamıştı. Bu durum, yeni sezon başlangıç tarihinin yüksek olasılıkla aynı tarihlerde olacağını belirtiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Araç Sorunu Büyük Problemler Yaratıyor

Bursa'da sıfır kilometre alınan Peugeot SUV, elektronik arızalar nedeniyle sorun yaşadı. Araç sahibi 5 yıllık mücadelede iki kez galip gelmesine rağmen yeni araca ulaşamadı.
Haberler

Beckham Ailesindeki Gerginlik Artıyor

Oğlunun Amerika'daki düğününe davet edilmeyen Victoria Beckham, sosyal medya üzerinden tatil anılarını paylaşarak duygusal hayal kırıklığını gizlemeye çalışıyor. Uzmanlar, bu durumun savunma mekanizması olabileceğini belirtiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.