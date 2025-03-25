Esra Erol Canlı Yayını Nasıl İzlenir?

ATV’DE YENİ BÖLÜM COŞKUSU

ATV ekranlarının popüler programı “Esra Erol’da”, izleyicileriyle 25 Mart 2025 Salı günü tekrar buluşuyor. Hafta içi her gün canlı bir şekilde yayınlanan program, ilginç yaşam hikayeleri, kayıp dosyaları ve aile dramları ile büyük bir izleyici kitlesinin ilgi odağı haline geliyor. İzleyiciler, bu gün nelerin yaşanacağını merak ediyor.

CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

25 Mart Salı günü Esra Erol’un canlı yayınına ulaşmak isteyenler, ATV’nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden programı kesintisiz bir şekilde izleyebilir. Ayrıca atv.com.tr adresi üzerinden önceki bölümlere de erişim sağlamak mümkün oluyor. Peki, bu gün yayınlanacak bölümde neler olacak? İzleyiciler, yeni bölümü heyecanla bekliyor.

TEKNİK DETAYLAR

ATV’nin canlı yayın bilgileri de şu şekildedir: Uydu Türksat 4A, frekans 12053 MHz, sembol oranı 27500, polarizasyon ise yatay (horizontal) olarak belirlenmiştir. Bu teknik detaylar, izleyicilerin programı sorunsuz bir şekilde izlemeleri için önem taşıyor. Esra Erol ile unutulmaz anlar ve hikayeler bu bölümde de sürprizlerle dolu!