Esra Erol’da 20 Mart 2025 Yayını

PROGRAMIN YAYIN TARİHİ VE İLGİNÇ HİKAYELERİ

ATV ekranlarının popüler programı “Esra Erol’da”, 20 Mart 2025 Cuma günü izleyicileriyle tekrar buluşuyor. Haftanın her günü canlı olarak yayınlanan bu program, oldukça ilginç hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve yoğun aile dramları ile dikkatleri çekiyor. Peki, 20 Mart Perşembe günü Esra Erol’un canlı yayınına nasıl erişim sağlanabilir? Esra Erol’un son bölümünde hangi olaylar yaşandı? İşte canlı yayın linki ve programın öne çıkan önemli detayları!

KAYIP BİREYLERE YARDIM VE YÜZLEŞMELER

“Markete” gitmek üzere evden çıkan ve bir aydır kayıp olan Ayşegül, Esra Erol’un yardım eliyle bulundu. Ailesiyle arasındaki sorunları dile getiren Ayşegül, gözyaşları içinde “Başıma ne geldiyse sizin yüzünüzden geldi.” şeklinde açıklama yaptı. Aldatıldığını belirten Yeşim Hanım, Esra Erol’dan yardım talep etti. Onur Bey ise yayına katılarak, “Zorla evlendim, çocuğun benden olduğunu düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı. Atilla Bey ise “8 ay önce beni terk eden karımla çocuklarıma şiddet uyguluyormuş.” diyerek Esra Erol’dan destek istedi ve canlı yayında eşi Büşra ile yüzleşti.

ANNE-OĞUL KAVUŞMASI VE MÜJDELİ HABER

Gülhan Hanım, programda “Oğlum Yaşar Ulupınar kayıp.” diyerek katıldı. Evlatlık olduğunu öğrendiğinde evden kaçtığını belirten Gülhan Hanım, gözyaşları eşliğinde Esra Erol’dan yardım istedi. Esra Erol, sonunda acılı anneye müjdeli haberi verdi ve anne ile oğlu canlı yayında bir araya geldi. Yaşar’ın biyolojik annesi Sezen de bulundu.

CANLI YAYINA ERİŞİM BİLGİLERİ

ATV’deki “Esra Erol’da” programını izlemek isteyen izleyiciler için uydu bilgileri şöyle: Uydu: Türksat 4A, Frekans: 12053 MHz, Sembol Oranı: 27500, Polarizasyon: Yatay, FEC: 5/6. ATV canlı yayın erişimi için resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden de programa kesintisiz ulaşım sağlanabilir. Geçmiş bölümlere erişmek isteyenler için ise atv.com.tr adresi kullanılabilir.