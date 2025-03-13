Esra Erol’da Canlı Yayın Detayları

PROGRAMIN YENİ GÜNÜ

ATV’nin popüler programı “Esra Erol’da”, 13 Mart 2025 Perşembe günü izleyicileriyle tekrar buluşuyor. Program, hafta içi her gün canlı yayın yapıyor ve ilgi çekici hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla dikkat çekiyor. 13 Mart Perşembe günü Esra Erol’un canlı yayınına nasıl erişileceği merak ediliyor. Esra Erol’un son bölümünde neler yaşandığı ve programın öne çıkan detayları da oldukça ilgi çekici.

HAKİKATİ ANLATAN KATILIMCILAR

Hüsniye Hanım, programa “Aldatıldım” diyerek katıldı ve “Kocam kendinden yaşça büyük bir kadınla beni aldattı” sözleriyle yaşadığı ihanetin detaylarını paylaştı. Davut Bey, stüdyoya gelerek eşiyle bu durum üzerine yüzleşti. Ayrıca, Fettah Bey annesini bulmak amacıyla katıldığı programda, yıllarca görmediği annesi hakkında kötü bir haber aldı.

KAYIP İLGİSİ ÇEKİYOR

Programa katılan Ayşe Hanım ise gözyaşları içinde yardım talep etti. “Oğlum Ali Kaya ortadan kayboldu. Dayısı oğluma bir şey yapmış olabilir” diyerek kayıp oğlu Ali Kaya’yı aradı ve günler sonrasında onu Esra Erol buldu. Şafak Bey de programa katılarak “Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu” dedi. Serap’ın sevgilisi Ferhat da yayına katılarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Uzun süren aramalardan sonra Serap bulundu.

CANLI YAYIN İZLEME YÖNTEMİ

Esra Erol’un programını izlemek isteyenler, ATV’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Programın yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı: 27500

Polarizasyon: Yatay

FEC: 5/6

Ayrıca geçmiş bölümlere ulaşmak isteyenler, atv.com.tr adresinden de yararlanabilir.