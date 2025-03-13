Esra Erol’da Canlı Yayın Detayları

PROGRAMIN YENİ GÜNÜ
ATV’nin popüler programı “Esra Erol’da”, 13 Mart 2025 Perşembe günü izleyicileriyle tekrar buluşuyor. Program, hafta içi her gün canlı yayın yapıyor ve ilgi çekici hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve aile dramlarıyla dikkat çekiyor. 13 Mart Perşembe günü Esra Erol’un canlı yayınına nasıl erişileceği merak ediliyor. Esra Erol’un son bölümünde neler yaşandığı ve programın öne çıkan detayları da oldukça ilgi çekici.
HAKİKATİ ANLATAN KATILIMCILAR
Hüsniye Hanım, programa “Aldatıldım” diyerek katıldı ve “Kocam kendinden yaşça büyük bir kadınla beni aldattı” sözleriyle yaşadığı ihanetin detaylarını paylaştı. Davut Bey, stüdyoya gelerek eşiyle bu durum üzerine yüzleşti. Ayrıca, Fettah Bey annesini bulmak amacıyla katıldığı programda, yıllarca görmediği annesi hakkında kötü bir haber aldı.
KAYIP İLGİSİ ÇEKİYOR
Programa katılan Ayşe Hanım ise gözyaşları içinde yardım talep etti. “Oğlum Ali Kaya ortadan kayboldu. Dayısı oğluma bir şey yapmış olabilir” diyerek kayıp oğlu Ali Kaya’yı aradı ve günler sonrasında onu Esra Erol buldu. Şafak Bey de programa katılarak “Karım Serap, Ferhat tarafından zorla alıkonuldu” dedi. Serap’ın sevgilisi Ferhat da yayına katılarak hakkındaki iddialara açıklık getirdi. Uzun süren aramalardan sonra Serap bulundu.
CANLI YAYIN İZLEME YÖNTEMİ
Esra Erol’un programını izlemek isteyenler, ATV’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla canlı yayına kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Programın yayın bilgileri aşağıdaki gibidir:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12053 MHz
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: Yatay
FEC: 5/6
Ayrıca geçmiş bölümlere ulaşmak isteyenler, atv.com.tr adresinden de yararlanabilir.