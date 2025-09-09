Esra Ezmeci, Klinik Psikolog, Yazar

PSİKOLOG ESRA EZMECİ’YE DAİR

Psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sıkça gündemde yer alan isimlerden biri oldu. Uygun çalışmalar ve sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla dikkati üzerine çeken Ezmeci hakkında birçok kişi detayları sorguluyor. Kimdir, hangi alanlarda uzmanlaşmış ve kariyerinde neler yapmıştır? Esra Ezmeci ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

HAYATI VE EĞİTİMİ

Esra Ezmeci, 1 Ağustos 1985’te doğmuş, uzman klinik psikolog, yazar ve televizyon sunucusudur. Psikoloji alanındaki başarılı çalışmaları ve özellikle “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Psikolojik danışmanlık, aile terapisi, ilişki danışmanlığı ve kişisel gelişim konularında uzmanlaşan Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi’nden birincilikle mezun olup, aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Üsküdar Üniversitesi’nde Adli Bilimler alanında doktora eğitimine devam ediyor. Mesleki kariyerinde yenilikçi yöntemlerle birçok kişiye destek veren Ezmeci, yazarlık ve medya alanında da aktif çalışmalarını sürdürüyor. Geçmiş temizleme terapisi gibi özel tekniklerle bireylerin ruhsal iyileşme süreçlerine katkı sağlıyor.

KİŞİSEL YAŞAM VE BAŞARILARI

Esra Ezmeci, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında olan, genç yaşına rağmen önemli başarılar elde etmiş bir klinik psikologdur. Hem akademik hem de medya ve yazarlık çalışmalarında kendini kanıtlayan Ezmeci, özellikle psikolojik danışmanlık ve terapi alanındaki deneyimiyle dikkat çekiyor. 30’lu yaşlarının sonlarına yaklaşırken, profesyonel kariyerinde hızla ilerlemiş ve geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Doğup büyüdüğü İstanbul’da eğitimine başlayarak, psikoloji alanındaki başarılarını bu şehirde pekiştirmiştir. Haliç Üniversitesi’nden birincilikle mezun olduktan sonra klinik psikolog olarak profesyonel hayatına adım attı. İstanbul’da yaşamak, kendisinin çeşitli medya platformlarında yer almasını ve geniş kitlelerle etkili bir iletişim kurmasını sağladı.

AİLE YAŞAMI VE MEDYA KARİYERİ

Esra Ezmeci, özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmektedir. 2005 yılında Tutku Dalmaz ile evlenen Ezmeci, 2015 yılında karşılıklı anlaşarak boşanma kararı aldı. Bu evlilikten bir oğlu olan Tuğra Dalmaz dünyaya geldi. Boşanmanın ardından oğlunun velayetini tek başına üstlenen Esra Ezmeci, çocuğunu yalnız başına büyütüyor. Boşanma sonrası evlilik yapmayan Ezmeci, şu anda bekar yaşamını sürdürüyor. Eski eşi Tutku Dalmaz, başarılı bir iç mimar olup, İstanbul Etiler’de bulunan Dalmaz Center’ın sahibinin oğludur.

Esra Ezmeci, Beyaz TV’de yayınlanan “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan” programının sunuculuğunu yapıyor. Program, psikolojik sorunlar, ilişki terapisi ve kişisel gelişim alanlarında izleyicilere rehberlik sunuyor. Hafta içi her gün saat 13:00’te canlı olarak yayınlanan bu programda, izleyiciler telefon ya da sosyal medya aracılığıyla sorularını iletebiliyor ve Esra Ezmeci’den uzman tavsiyeleri alabiliyorlar. “Esra Ezmeci ile Yeni Baştan”, özellikle ilişki sorunları ve bireysel gelişim konularında izleyicilerin ruhsal iyilik halini artırmayı hedefliyor ve psikolojik destek arayanlara yol gösteriyor.