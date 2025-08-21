Esra Şimşek, Tarık’ın Zekasını Anlattı

ESRA ŞİMŞEK’İN AÇIKLAMALARI

Sosyal medyada “İrlandalı Anne” hesabıyla popülerleşen Esra Şimşek, uyku danışmanlığı alanındaki paylaşımları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Şimşek, üstün zekalı oğlu Tarık ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özellikle “Oğlunuzun üstün zekalı olduğunu nasıl anladınız?” sorusuna detaylı bir yanıt verdi. 8 yaşındaki Tarık’ın, Mark Zuckerberg ve Sergey Brin gibi ünlü isimlerin de eğitim aldığı CTY Ireland tarafından kabul edildiğini vurgulayan Şimşek, oğlunun gelişim sürecini sosyal medya üzerinden samimiyetle paylaşıyor.

CTY IRELAND EĞİTİMİ

Şimşek, Tarık’ın iki yıldır CTY Ireland adlı kurumda eğitim aldığını belirtti. “CTY, üstün yetenekli çocuklara yönelik özel programlar sunan bir kurum. Bu konunun başka anne babalara da yol gösterici olabileceğini düşündüğüm için bu videoyu hazırladım” şeklinde konuştu. Tarık’ın üstün potansiyelini bebeklik döneminde fark ettiğini söyleyen Şimşek, “Mama sandalyesinde otururken elinde hep bir kitap olurdu. Sadece nesneleri değil, detayları da sorguluyordu” ifadelerini kullandı.

OLUMLU GÖZLEMLER VE İLERLEYİŞ

Tarık’ın geometrik şekillere olan ilgisinin erken yaşta belirgin olduğunu ifade eden Şimşek, “Scooter sürerken durup yerde üçgen şekiller çizmeye çalışıyordu. Bu, onun üç boyutlu düşünme becerisini gözler önüne seriyordu” dedi. Oğlunun 2 yaşına geldiğinde yaşanan bir olayı da aktaran Şimşek, “Tarık yanıma geldi ve telefonumun şifre ekranındaki sayıları sesli şekilde okumaya başladı. O an büyük bir şaşkınlık yaşadım” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Esra Şimşek, Instagram sayfasında paylaştığı videoda ise “Tarık’ın üstün zekalı olduğunu nasıl anladım? Çok sık gelen bir soru. Sizler de bana DM üzerinden yavrularınızda fark ettiğiniz belirtileri yazıyorsunuz” ifadelerini kullandı. “Bence bütün bebekler dahiyane bir potansiyelle doğuyor. Ne kadar erken fark etsek ve iletişimimizi ona göre planlasak o kadar iyi” diyerek düşüncelerini aktardı. Tarık’ın büyüme sürecine dair daha önce paylaştığı videolar ve gözlemleri, takipçilerini sürekli “test yaptır” yönünde teşvik etti. Fakat İrlanda’da 6 yaşından önce test yapılmadığını hatırlatan Şimşek, evde oğlunun gelişimini desteklemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.