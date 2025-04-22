Esra Yüce, Özel Aparatla Yüzme Şampiyonu

ESRA YÜCE’İN BAŞARILI YÜZME HİKAYESİ

Ellerini kullanamayan 13 yaşındaki milli yüzücü Esra Yüce, antrenörü tarafından özel olarak hazırlanan aparatı dişleriyle tutarak yarışmaya atladı. Bu performansı sayesinde, Yüce atladığı kulvardan dünya şampiyonu unvanını kazandı. Bursa’da yaşayan Esra, 13 yıl önce güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz şekilde dünyaya geldi. 8 yıl önce doktorlar tarafından tedavi sürecinde yüzme sporuna yönlendirilen Yüce, burada gösterdiği muvaffakiyet ile antrenörü İlyas Aziz’in dikkati çekti.

ÖZEL ALETİN TASARLANMASI

Antrenörü Aziz, kendisiyle özel olarak ilgilenerek, sırtüstü yarışlarında sabit durması gereken Yüce için bir terzide özel bir aparat tasarladı. Yüce, antrenörünün elinde tuttuğu bu aparatı dişleriyle sıkıştırarak sabit kaldı. Start sinyalinin verilmesiyle birlikte dişleriyle tuttuğu aparatı bırakarak yüzmeye başladı. Esra Yüce, 50 metre sırtüstü yüzmede Türkiye Şampiyonu olduktan sonra milli takıma girdi.

YÜZMENİN KATKISI

Milli yüzücü Esra Yüce, fizik tedavi amacıyla doktorları tarafından yüzme sporuna yönlendirildiğini belirtti. “Bu sporu yapmaya doktorlarım yönlendirdi. Fizik tedavi için yüzmeye başladım. Yüzme ile birlikte hayatım değişti. Sırtüstü yarışlarda tutunamadığım için ilk başlarda ayaklarımdan tutunuyordum. Daha sonra İlyas hocam bana bir aparat tasarladı. Artık dişlerimle ona tutunarak çıkış yapıyorum. Şu anda İstanbul’daki Avrupa Gençlik Oyunları’na hazırlanıyorum” şeklinde ifade etti.

APARATIN ÖNEMİ

Esra’nın sırtüstü yarışları için özel olarak tasarlanmış aparata gereksinim duyduğunu açıklayan İlyas Aziz, “Esra ile sırtüstü yarışlarında kullandığımız aparatın dünyada da başka örnekleri var. Sporcuyu start anında hareketsiz hale getirebilmek açısından bu aparat şart oluyor. Esra kollarını kullanamıyor ve tutunamadığı için biz de böyle bir aparat kullanıyoruz. Kendimiz ürettik diyebiliriz. En son Sırbistan’da dünya şampiyonasına katıldık. Burada 50 metre kelebek branşında şampiyon oldu. 50 metre sırtüstünde de dünya ikincisi oldu. Ayrıca organizasyonun Fair-Play ödülü de Esra’ya uygun görüldü. Bu da bizi gururlandırdı” şeklinde belirtti.

– BURSA