Esra Yüce, Yüzme Şampiyonu Oldu

ESRA YÜCE’İN BAŞARISI VE YÜZME SPORUNA BAŞLANGICI

BURSA’da doğuştan kas ve güç eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamayan 13 yaşındaki Esra Yüce, 8 yıl önce başladığı yüzme sporunda önemli başarılara imza attı. Esra, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebekte Avrupa şampiyonu olurken, 200 metre serbestte de ikinci olarak Avrupa Para Gençlik Oyunları’ndan (EPYG 2025) tam üç madalyayla döndü. 55 yaşındaki ev hanımı Fatma ve 58 yaşındaki ilkokul müdürü Sinan Yüce çiftinin en küçük çocuğu Esra, güç ve kas eksikliği nedeniyle kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine yüzme sporuna yönlendirilen Esra, kısa sürede yüzmeyi öğrenerek antrenör İlyas Aziz’in dikkatini çekti.

ÖZEL ARAÇLAR VE YENİ YÜKSEK HEDEFLER

Antrenör İlyas Aziz, Esra’nın sırt üstü yarışmalarında sabit durması için bir terzi aracılığıyla özel bir aparat yaptırdı. Bu aparatın bir ucu antrenörünün elinde, diğer ucu ise Esra’nın dişleriyle sıktığı bir mekanizma şeklinde tasarlandı. Esra, bu aparat sayesinde yarışmayı başarıyla tamamladı ve 50 metre sırtüstü kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yüce, Sırbistan’da düzenlenen GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte şampiyon unvanı kazandı ve 50 metre sırtüstünde de dünya ikincisi oldu. Aynı zamanda “En centilmen kız sporcu” ödülünü de aldı.

SÜREKLİ BAŞARI İÇİN ÇALIŞMA AZMİ

Yüzme kariyerinde toplamda 83 madalya kazanan milli yüzücü, önümüzdeki Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda iki altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Esra, “Kar, kış demeden otobüslerle antrenmana geldim. İlyas Hocam bana hep destek çıktı. Yüzme sporuna başladığımdan beri çok çalıştım, daha fazla başarı için çabalayacağım” dedi. Antrenörü İlyas Aziz ise gelecek yıl hedeflerinin İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu belirtti.

AİLENİN GURURU

Esra’nın en büyük destekçisi olan babası Sinan Yüce, “30 yıllık eğitimciyim, Esra’yı yüzmeye başlattık. Antrenörümüzle birlikte bu başarılar elde edildi. Kızımızla gurur duyuyoruz, bayrağımızın göklere çekilmesi bizim için büyük bir onur” ifadelerini kullandı.