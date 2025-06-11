Esra Yurtseven, Chengdu’ya geldi

TÜRK DİŞ HEKİMİNDEN YENİ TEKNOLOJİLERİ KEŞFETME FURTUNU

CHENGDU, 11 Haziran — Türk diş hekimi Esra Yurtseven, Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu’ya yaptığı ilk ziyaret sırasında en yeni diş hekimliği teknolojileriyle birlikte Çin kültürüyle tanışma fırsatı buldu. Yurtseven, Sichuan Üniversitesi Batı Çin Stomatoloji Hastanesi’nin düzenlediği uluslararası eğitim çalıştayının açılışında, “Diş hastalıklarıyla ilgili minimal invaziv olanlar başta olmak üzere ileri teşhis ve tedavi tekniklerini öğrenmeyi umuyorum” dedi.

PROGRAMA KATILIM VE HEDEF TEKNİKLER

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gelişmekte olan ülkeler için düzenlenen teknik eğitim kurslarının üçüncüsü kapsamında hazırlanan iki haftalık program, kariyoloji ve endodonti alanlarındaki minimal invaziv ve dijital tekniklere odaklanıyor. Kuşak ve Yol boyunca uzanan 13 ülkeden uzman ve akademisyenler bu programda bir araya geliyor. Türkiye’de bir diş ve sağlık kliniğinde çalışan Yurtseven, Çin’de minimal invaziv ağız tedavisindeki hızlı ilerlemelerden etkilendiğini ve verilen kursların birçok ülkenin ihtiyaçlarına son derece uygun olduğunu ifade etti.

KURSUN İÇERİĞİ VE HEYECAN

Yurtseven, kursun; yaygın ağız hastalıklarına uyarlanmış yeni teknolojiler üzerine eğitim vermesi, dijital araçların tatbiki öğretime entegre edilmesi ve teorik derslerin uygulamalı klinik egzersizler ve vaka tartışmalarıyla harmanlanması sebebiyle dikkatini çektiğini belirtiyor. “Kurslar zengin içeriğe sahip ve zorlayıcı. Bu fırsattan en iyi şekilde yararlanarak becerilerimi geliştirmek istiyorum” dedi.

KÜLTÜREL DENEYİMLER VE İŞBİRLİĞİ

Yeni Zelanda ve Singapur gibi ülkelerden uluslararası akademisyenlerin katılımıyla Batı Çin Stomatoloji Hastanesi’nden üst düzey uzmanlar tarafından düzenlenen çalıştay, ağız sağlığı alanında küresel etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Xinhua’ya konuşan Yurtseven, “Chengdu’ya ilk kez geliyorum ve Sichuan kültürünü deneyimleyeceğim için heyecanlıyım” dedi. Chengdu’daki yemek kültürüne de dikkat çeken Yurtseven, “Türk yemeklerinden farklı olarak güveç çok baharatlı” ifadelerini kullandı ve Chengdu’daki Türk restoranlarını keşfetmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yurtseven, “Chengdu’da daha fazla insanın, büyüdüğüm ülke hakkında bilgi edinmesini ve karşılıklı etkileşimin güçlenmesini umuyorum” diyerek diğer ülkelerden meslektaşlarıyla işbirliği yapmak istediğini de ifade etti. “Bu, bilgi paylaşmak, birbirimizi desteklemek ve diş hekimliği aracılığıyla uluslararası dostluklar kurmak için harika bir fırsat” dedi.