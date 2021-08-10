Esra'nın tırnaklarının arasında Ümitcan'ın DNA'sına rastlandı.

Esra Hankulu’nun tırnaklarının arasında Ümitcan Uygun’un DNA’sına rastlandığı öğrenildi.

Esra Hankulu’nun öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın seyrini mahkemeye sunulan adli tıp raporu değiştirdi. Esra Hankulu’nun tırnaklarında Ümitcan Uygun’un DNA’sı tespit edildi.

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı.

Hankulu’nun ön otopsi raporunda; vücudunda herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtilmişti.

Ancak mahkemeye sunulan adli tıp raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Raporda, Esra Hankulu’nun tırnaklarındaki DNA örneklerinin şüpheli Uygun’un DNA profilleri ile uyumlu olduğu belirlendi.

Mahkeme, Ümitcan Uygun hakkında kuvvetli deliller olduğunu değerlendirdi. Uygun’un kasten öldürme suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Delilleri gizlemekle suçlanan diğer 2 şüpheli için de adli kontrol şartı getirildi.