Eşref Çeşmekuran Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

GENÇ HIRSIZ YAKALANDI

Aydın’da, hırsızlık suçundan toplamda 47 yıl 9 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki Eşref Çeşmekuran, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Hükümlünün annesi, oğlunu cezaevine götürürken söylediği sözlerle dikkat çekti.

HIRSIZLIK OLAYLARIYLA BAĞLANTILI

Efeler ilçesinde birçok hırsızlık olayına karışan Eşref Çeşmekuran, akşam saatlerinde düzenlenen bir operasyon sonucunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon saat 17.00’de yapıldı. Çeşmekuran, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ANNELİK DUYGUSU

Cezaevine giderken, annesi Çeşmekuran’a, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Ağabeylerine selam söyle” diyerek duygu dolu bir an yaşadı. Bu sözler, dikkatli gözlerden kaçmadı.