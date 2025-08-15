Haberler

Eşref İnci’nin Dükkanında Kötü Kokular

İŞ YERİNDEN KÖTÜ KOKULAR YAYILDI

Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 161 Sokak’taki bir mimarlık ve dekorasyon firmasının sahibi Eşref İnci (61) uzun süre dükkanını açmadı ve kendisinden haber alınamadı. Komşular, dükkanından kötü kokular gelmeye başladığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAPI AÇILDI ve CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler verilen adrese ulaştığında kapının kilitli olması nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım istedi. Savcılık talimatı ile kapı açıldı ve içeri giren ekipler, Eşref İnci’nin iş yerinin üst katında cansız bedeni ile karşılaştı. İnci’nin 3-4 gün önce yaşamını yitirdiği düşünülüyor ve üzerinde kıyafet yoktu. Ekipler, ölüm nedenini belirlemek için cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

