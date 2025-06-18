Eşref Rüya 14. Bölüm Fragmanı Yayınlanmadı

DİZİDE YENİ GELİŞMELER

Dizide genç müzisyen ‘Nisan’ karakterine hayat veren Demet Özdemir, yayınlanan yeni fragmanda Sertab Erener’in en popüler şarkılarından ‘Rüya’yı seslendiriyor. Eşref Rüya’nın önümüzdeki 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin çekimlerinin büyük bir bölümü İstanbul’da gerçekleşiyor. Nisan, Eşref’in çatışmaya gideceğini anlayınca, onun sağ salim geri dönmesi için yalvarıyor. Bu sırada Eşref, Kadir’i alt etmeye giderken sürprizlerle karşılaşıyor.

Eşref Rüya’nın kadrosunda yer alan oyuncular arasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper bulunuyor. İzleyiciler, Eşref Rüya’nın yeni fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilir.