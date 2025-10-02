Eşref Rüya 16. Bölüm YouTube’da Yayınlanmayacak

DİZİYİ İZLEMEK İÇİN YENİ YOL!

Eşref Rüya dizisinin 16. bölümü izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı bu bölüm, 1 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Ancak dizi hayranları, bölümün YouTube kanalında tam olarak yer almadığını fark etti. Daha önceki bölümler milyonları aşan izlenmelere ulaşsa da, bu sefer YouTube’da yayın yapılması dikkat çekici bir durumu ortaya çıkardı.

DİJİTAL YAYINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni alınan karara göre, Eşref Rüya dizisinin bölümleri yalnızca televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek. Önceki bölümlerde yoğun ilgi gören yapım, izleyicilerin dikkatini çeken bu değişiklikle dijital stratejisini yeniden şekillendirmiş oldu. Buna rağmen, dizinin özet görüntüleri YouTube kanalında yayınlanmaya devam edecek.

Eşref Rüya’nın 16. bölümü şu anda sadece Kanal D ekranlarından izlenebiliyor. Önceki haftalarda bölümlerin tam halleri YouTube’a yüklenirken, yeni yayın düzeni ile bu uygulama sona erdi. Kanalın resmi yayın politikası doğrultusunda artık tam bölümler YouTube’a yüklenmiyor; izleyiciler özet içerikleri takip edebiliyor.

TELEVİZYON ÜZERİNDEN İZLEME GEREKTİRİYOR

Bu değişiklik, özellikle dijital platformda diziyi takip eden izleyicilerin dikkatini çekti. YouTube kanalında yaklaşık 30 dakikalık özetlerin paylaşılması planlanıyor. Eşref Rüya’nın yeni bölümlerini izlemek isteyenler, artık televizyon yayınlarını takip etmek durumunda kalacak. Önceki bölümler gibi özet içerikler, izleyicilerle dijital ortamda buluşmaya devam edecek.