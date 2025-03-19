Eşref Rüya 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

DİZİDE MÜZİK VE PERFORMANS İLE YENİ BİR DÖNEM

Dizideki Nisan karakterine hayat veren genç müzisyen Demet Özdemir, yayınlanan fragmanda Sertab Erener’in sevilen şarkılarından biri olan “Rüya”yı seslendiriyor. Eşref Rüya’nın 2. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

EŞREF TEK’İN GEÇMİŞİ İLE HESAPLAŞMASI

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle yüzleşirken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst ediyor. Özgürlüğüne kavuşmasının ardından peşinden koştuğu hayal, onu çetin bir yol ayrımına sürüklüyor. Diğer yandan, hayallerine ulaşmakta kararlı olan genç müzisyen Nisan, büyük bedeller ödemeye hazırdır.

Eşref’in sahibi olduğu otelde sahne alması, Nisan ve Eşref’in yollarını kesiştiriyor. İkili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekiliyor. Güç savaşlarının ve dengelerin değiştiği yeraltı dünyasında herkes kendi oyununu oynarken, aşk, ihanet ve sadakat sınanıyor.

KADRODA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Eşref Rüya’nın kadrosunda, Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler bulunuyor. Ayrıca Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper gibi yetenekler de dizinin kadrosunda yer alıyor. İzleyiciler Eşref Rüya fragmanlarını Kanal D platformlarından takip edebilir.