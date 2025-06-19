SEZON FİNALİNİN ETKİSİ

Ekranların ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisi, 1. sezonunu etkileyici bir sezon finaliyle tamamladı. Duygusal sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, sezon finalinin ardında sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin takipçileri, “Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlıyor?” sorusunu sormaya başladı. Yeni sezonun yayın tarihi, oyuncu kadrosundaki yenilikler ve senaryoya dair ipuçları büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni sezonu ne zaman izleyiciyle buluşacak?

2. SEZON HAZIRLIKLARI

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve hızla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin ilk sezonunun ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Kanal yönetiminden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, kulislerden gelen bilgilere göre dizi ekibi yaz tatiline girdi. Oyuncuların ve yapım ekibinin Ağustos 2025’e kadar ara verdiği öğrenildi.

YENİ SEZONUN TARİHİ

Yapım şirketinin planlamasına göre, 2. sezon çekimlerinin yaz sonunda başlayacağı, dizinin ise Eylül ya da Ekim 2025 tarihinde yeniden izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor. Yeni bölümlerin yine Çarşamba akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği yapımın, yeni sezonda nasıl bir hikâye kurgusuyla devam edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.