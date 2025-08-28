Eşref Rüya 2. Sezon Tarihi Açıklandı

DİZİ TARİHİ NETLEŞTİ

Dizi tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği önemli gelişme sonunda açıklandı. Eşref Rüya’nın 2. sezon tarihi Kanal D tarafından duyuruldu. Başrolünde ünlü oyuncuların yer aldığı Eşref Rüya, ilk sezonuyla reytinglerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama nihayet geldi. Peki, Eşref Rüya ne zaman başlayacak? Eşref Rüya 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

PİYASA GÜNDEMİ VE İKİNCİ SEZONUN BEKLETİLMESİ

Eşref Rüya’nın yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi. İlk sezonu 19 Mart 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, gösterdiği başarıyla dikkat çekti. İyi yazılmış senaryosu ve karakter derinliğiyle beğeni toplayan Eşref Rüya, izleyicilerin merakını artırıyor. Eşref, çocukluğundan beri uzaktan aşık olduğu “Rüya” isimli kızı yıllarca ararken, güçlü bir mafya liderine dönüşüyor.

PLOT VE KARAKTER İLİŞKİSİ

İdealist müzisyen Nisan, Eşref’in işlettiği otelde düzenlenen bir düğünde performans sergilerken büyük bir tehlikenin içine giriyor. Eşref, Nisan’a aşık olur; ancak onun, yıllardır peşinde olduğu Rüya ile aynı zamanda polis için bilgi sızdırdığı gerçeğinden habersizdir. Aşk, ihanet ve güç mücadelesi arasında kalan Eşref, çetesiyle ve kendi ruhsal çatışmalarıyla yüzleşmek durumunda kalıyor.