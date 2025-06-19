Eşref Rüya 2. Sezonu Eylül 2025

DİZİNİN SEZON FİNALİ VE İLGİYLE BEKLENEN YENİ SEZONU

Ekranların dikkat çeken yapımlarından biri olan Eşref Rüya dizisi, 1. sezonunu etkileyici bir sezon finaliyle tamamladı. Duygusal sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, sezon finalinin hemen ardından sosyal medyada gündem haline geldi. İzleyiciler, “Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlıyor?” sorusunu sormaya başladılar. Yeni sezonun yayın tarihi, oyuncu kadrosundaki gelişmeler ve senaryoya dair heyecan verici ipuçları merakla bekleniyor.

EŞREF RÜYA’NIN YENİ SEZONUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve hızla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Eşref Rüya dizisinin ilk sezonunun sona ermesinin ardından gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Kanal yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, kulislerden gelen bilgilere göre, dizi ekibi yaz tatiline girmiş durumda. Oyuncuların ve yapım ekibinin Ağustos 2025’e kadar tatilde olduğu öğrenildi.

Yapım şirketinin planlamasına göre, 2. sezon çekimlerinin yaz sonunda başlaması ve dizinin Eylül ya da Ekim 2025 tarihinde yeniden izleyicilerle buluşması bekleniyor. Yeni bölümlerin yine Çarşamba akşamları saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacağı öngörülüyor. İzleyicilerin büyük bir ilgi gösterdiği yapımın, yeni sezonda nasıl bir hikaye ile devam edeceği ise şimdiden merak konusu haline geldi.